Fenerbahçeli Edson Alvarez büyük ödüle aday gösterildi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu tarafından dağıtılan 'yılın futbolcusu' ödülüne Fenerbahçe'nin İngiltere'nin West Ham United takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Edson Alvarez de aday gösterildi.

Bu prestijli ödül için güçlü rakiplerle yarışacak olan 27 yaşındaki Meksikalı futbolcu, sadece kulüp formasıyla sergilediği başarılı performansla değil, aynı zamanda milli takımda da ortaya koyduğu istikrarlı oyunla dikkatleri üzerine çekmişti.

FUTBOLSEVERLER OY KULLANABİLECEK

Ödülün sahibini belirlemek için futbolseverlerin de oylarına başvurulacak.

Teknik direktörler, takım kaptanları, basın mensupları ve futbolseverlerin oyları ödülün sahibini belirleyecek.