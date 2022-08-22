Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u ağırladığı karşılaşmada Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem penaltıyı çaldı ve Valencia takımını 1-0 öne geçirdi

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Maç 0-0 devam ederken mücadelenin 17. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Penaltı nasıl oldu?

Emre Mor'un ceza sahası içerisine yolladığı topa müdahale etmek isteyen Kevin Rodrigues, Enner Valencia'nın ayağına vurdu. Devam kararı vermesinin ardından VAR devreye girerek hakem Abdulkadir Bitigen'i uyardı. VAR'da izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Mücadelenin 20.dakikasında penaltı için topun başına gelen Enner Valencia, kaleci Ertaç Özbir ve topu farklı köşelere yolladı. Bu golle Valencia, Fenerbahçe'yi Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

Rakipler çıldırdı

Valencia'nın pozisyonuna penaltı kararının çıkması sonrası, başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere birçok futbolsever tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar Caner Erkin'in çizgiden çıkardığı pozisyonu örnek göstererek Fenerbahçe'ye pozitif ayrımcılık yapıldığını iddia etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)