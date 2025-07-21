Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için kura çekimi heyecanı başladı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun liderliğinde Devler Ligi’nde gruplara kalma hedefiyle mücadele edecek.

İşte bu doğrultuda İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURUNDA RAKİP HOLLANDA'DAN FEYENOORD OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon 3. eleme turunda başlayacak Fenerbahçe'nin rakibi, kura çekiminin ardından netlik kazandı.

Buna göre temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Hollanda ekibi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe bu turda ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta oynayacak.

İLK MAÇ 5-6 AĞUSTOS'TA

Ayrıca Fenerbahçe, ilk maçta Hollanda deplasmanına gidecek.

Sarı-lacivertliler, 9 Ağustos'ta ise Alanyaspor ile evinde ilk lig maçında karşılaşacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte o eşleşmeler ve takımlar...

Benfica - Nice

Club Brugge - Salzburg /Brann