Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Mert Hakan Yandaş oldu

Fenerbahçe, yarın yeni sezonun ilk resmi maçına Feyenoord karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho takım kaptanlarını belirledi.
KOMUTA MERT HAKAN'DA
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı doğrultusunda sarı-lacivertlilerin birinci kaptanı bazı taraftarların 'komutan' lakabını taktığı Mert Hakan Yandaş oldu.
Mert Hakan Yandaş'ın sahada olmadığı zamanlardaki kaptanlar da belirlendi.
AVRUPA LİSTESİNE YAZILMADI
2. kaptan İrfan Can Kahveci, 3. kaptan Fred ve 4. kaptan yeni transfer Milan Skriniar olarak belirlendi.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildiriminde Mert Hakan Yandaş yer almıyor.