Ferdi Kadıoğlu maça damga vurdu: Bir kez daha çizgiden top çıkardı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Brighton'ı konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

City'nin golünü 41. dakikada penaltıdan Erling Haaland atarken, Brighton'ın sayısı ise 60. dakikada Kaoru Mitoma'dan geldi.

Brighton'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

BU SEFER DE HAALAND'A İZİN VERMEDİ

Milli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkardı ve takımının zorlu deplasmandan puanla dönmesinde büyük rol oynadı.

Ligde üst üste 3. beraberliğini alan Manchester City puanını 43 yaptı ve 2. sırada yer aldı, Brighton ise puanını 29 yaptı ve 11. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

GEÇEN HAFTA DA MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

Öte yandan Ferdi'nin takımı Brighton, geçtiğimiz hafta Burnley’i 2-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri, Ferdi Kadıoğlu’nun kritik müdahalesi olmuştu.

Burnley’nin kullandığı köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu ağlara gitmek üzereyken Ferdi, topu çizgi üzerinden kafayla çıkarmıştı.

Direğe çarpan top oyun alanına döndü ve Brighton olası bir golü önlemişti.

Böylelikle Kadıoğlu 2 hafta üst üste çizgiden top çıkarmış oldu...