Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı duyurmuştu.

Buna göre artık bir kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecekti.

Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecekti.

8 SANİYE KURALI İLK KEZ UYGULANDI

Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez uygulandı.

Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı, ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı.

"KURALI TAM ANLAYAMADIM"

Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi.

Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" ifadelerini kullandı.