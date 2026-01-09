Gabriel Sara'ya İngiltere'den talip var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın radarında olan Gabriel Sara'yı kolay bırakmayacak.

Fulham, Brezilyalı futbolcunun transferi için harekete geçti ve Sara'nın şartları hakkında bilgi aldı.

İNGİLİZLER BİLGİ ALDI

Sara ile yola devam etmek isteyen Galatasaray ise astronomik bir teklif gelmediği sürece Brezilyalı yıldızını kolay kolay bırakmak istemiyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

YÜKSEK TEKLİF GELMEZSE SATILMAYACAK

Galatasaray, Gabriel Sara'yı 2024 yazında Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.