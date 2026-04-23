Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin öncelikli bilet satışları başladı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçının öncelikli biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.
Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.
EN UCUZ BİLET 2 BİN 500 LİRA
RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
Premium: 55 bin lira
Delux: 54 bin lira
Lux: 52 bin lira
Classic: 50 bin lira
1. Kategori: 35 bin lira
2. Kategori: 30 bin lira
3. Kategori: 27 bin 500 lira
4. Kategori: 25 bin lira
5. Kategori: 22 bin 500 lira
6. Kategori: 20 bin lira
7. Kategori: 19 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 750 lira
11. Kategori: 2 bin 500 lira