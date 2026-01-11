Abone ol: Google News

Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fethiyespor ile oynanacak Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 15:08
  • Galatasaray, Fethiyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.
  • Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İDMANDAN NOTLAR

Topa sahip olma idmanıyla devam eden antrenmanın, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

