Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, Fethiyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.
- Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İDMANDAN NOTLAR
Topa sahip olma idmanıyla devam eden antrenmanın, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.