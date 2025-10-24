Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.
- Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Okan Buruk yönetiminde geniş alanda topa sahip olma ve şut çalışmasıyla sona erdi.
- Takım, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
ŞUT ÇALIŞMASIYLA DEVAM ETTİ
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
YARIN DEVAM EDECEK
Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.