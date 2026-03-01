Galatasaray, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçına hazırlanıyor.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)