Abone ol: Google News

Galatasaray, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yayınlama:
Galatasaray, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
İHA İHA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçına hazırlanıyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar