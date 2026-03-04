Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, saat 20.30'da Gaziantep FK Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çiçek yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA

Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Gökhan Barcın görev alacak.