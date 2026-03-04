Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Türkiye Kupası C Grubu 4. ve haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında, Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, saat 20.30'da Gaziantep FK Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çiçek yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA
Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Gökhan Barcın görev alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)