Galatasaray'da Alvaro Morata iddiası

Haber Merkezi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Alvaro Morata için Portekiz basını dikkat çeken bir haber geçti.

A Bola'nın haberine göre Alvaro Morata, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin tamamlamadan, sezonun noktalanmasıyla birlikte Milan'a dönecek.

PORTEKİZLİLER YAZDI: YETERLİ SÜRE ALABİLECEĞİNDEN EMİN DEĞİL

Haberde Morata'nın Galatasaray macerasının nispeten başarısız olduğu ve oyuncunun gelecek sezon yeterli süre alabileceğinden emin olmadığı vurgulandı.

MILAN'A DÖNECEK

Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğu ve bu yüzden hücum hattını güçlendirmeye çalışacağı aktarılırken, Osimhen'in de takımın hücumdaki öncelikli isim olması nedeniyle Morata'nın, sarı-kırmızılılardan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

10 MAÇTA 3 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

Galatasaray ile 10 maça çıkıp 581 dakika görev alabilen Morata, 3 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.