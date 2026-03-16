Galatasaray'da atan ve tutan farkı

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala Galatasaray, 7 puan farkla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların bu başarısında aslan payı, atanı ve tutanında gizli.

62 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 18 golle de ligin en az gol yiyen ekibi.

Victor Osimhen, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra oynadığı her lig maçında tabelayı değiştirdi.

SON HAFTALARDA 6 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Sırasıyla Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı 6 gol-4 asistlik performans sergileyen Osimhen, zirvede puan farkının 7'ye çıkmasını sağladı.

Osimhen, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 karşılaşmada 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Liverpool ve Başakşehir maçlarında rakiplerine geçit vermeyen Uğurcan ise Muslera gibi bir efsaneyi unutturdu.

10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Milli kaleci, son 270 dakikada kalesine gelen 17 şutun hepsini kurtardı.

Bu sezon ligde kaleye geçen Uğurcan Çakır, oynadığı 23 maçta 15 gol yedi.

Kaleci, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu performansıyla takımının savunma güvenliğine önemli katkı sağladı.