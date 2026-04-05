Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmalarının ardından Afyon Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-2, Afyon Belediyesi dE Sakarya Voleybol'u 3-1 mağlup etti.

SULTANLAR LİGİ'NE ÇIKTILAR

Final etabının ardından 9 puanla Afyon Belediyesi ilk sırada ve 5 puanla Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada yer alarak Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

İki takıma kupa ve madalyaları, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, tarafından verildi.