Galatasaray'da Uğurcan Çakır cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Samsunspor maçında oynayamayacak.
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele etti ve rakibini 3-0 yendi.
UĞURCAN SARI GÖRDÜ
Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde ile yaşadığı tartışmadan dolayı hakem Yasin Kol, Uğurcan’a sarı kart gösterdi.
SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK
Sarı kart sınırında olan 30 yaşındaki futbolcu böylece cezalı duruma düştü.
Uğurcan Çakır gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)