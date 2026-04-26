Galatasaray'da Uğurcan Çakır cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele etti ve rakibini 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, sarı kart gördü.

UĞURCAN SARI GÖRDÜ

Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde ile yaşadığı tartışmadan dolayı hakem Yasin Kol, Uğurcan’a sarı kart gösterdi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK

Sarı kart sınırında olan 30 yaşındaki futbolcu böylece cezalı duruma düştü.

Uğurcan Çakır gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak.