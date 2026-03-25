Galatasaray'da yıldız isimler yedek kulübesine hapsoldu

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ederek yüksek maaşlar ödediği Leroy Sane ve İlkay Gündoğan kulübeye mahkum oldu.

Yine takımın en çok kazanan isimlerinden kaptan Mauro Icardi de ilk 11'i unuttu.

Sarı-kırmızılılar, kenardan çıkamayan Alman kanat oyuncusu ile Arjantinli yıldıza (3 yıla bölünen imza parası da dahil edilince) senelik 10'ar milyon euro ödeme yapıyor.

1 YILLIK MALİYETLERİ 24.5 MİLYON EURO

Manchester City kariyerini bırakıp Galatasaray'ı tercih eden 35 yaşındaki İlkay'ın da kulübe senelik maliyeti 4.5 milyon euro…

Sarı-kırmızılı ekip, yatırım yaptığı ve bir yılda toplam 24.5 milyon euro (1 milyar 254 milyon TL) ödediği 3 yıldızı kulübede tutuyor.

En son 4-0 kaybedilen Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kırık koluyla devreyi tamamlayan Osimhen, ikinci yarıda oyuna devam edemezken yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

SON DÖNEMDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR

Golün lazım olduğu dev mücadelede Mauro Icardi ise son 15 dakika hatırlanırken Devler Ligi'nde katkı vermesi için alınan ve İngiliz sahalarını iyi bilen İlkay Gündoğan, hiç süre bulamadı.

33 yaşındaki Icardi'nin oyuna girerken Anfield Stadı'ndaki isteksiz tavırları da ciddi biçimde dikkat çekti. Süper Lig'de oynanan son Başakşehir maçında da Icardi ve İlkay'a sadece son 15 dakika süre verildi.

KULÜBEYE HAPSOLDULAR

Almanya Milli Takımı'na çağrılan Sane, özellikle Noa Lang'ın transferiyle sezonun ikinci yarısında gözden düşerken ligde 21 maçta 1732 dakika görev aldı.

24 karşılaşmanın sadece 9'unda 11'de şans bulan Icardi, 1009 dakika sahne alabildi. İlkay Gündoğan ise 17 müsabakada 11 kez oyuna başlarken sarı-kırmızılı formayı 1003 dakika terletti.