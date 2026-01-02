Galatasaray'dan Erden Timur ve Metehan Baltacı'ya ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Marmara Cezaevi’ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Başkan Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

ÖZBEK, HER İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞTÜ

Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat görüştüğü öğrenildi.

Erden Timur, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla, Metehan Baltacı ise "futbolda yasa dışı bahis" sebebiyle tutuklanmıştı.