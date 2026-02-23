Abone ol: Google News

Galatasaray'dan ofsayt paylaşımı!
Galatasaray Kulübü, resmi hesabından bu hafta Süper Lig'de atılan bazı golleri paylaştı ve "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz" notunu düştü.

