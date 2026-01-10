Galatasaray'ın derbide bulduğu gol iptal edildi!

- Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşılaştı.
- Yunus Akgün'ün attığı gol, topun eline çarptığı gerekçesiyle iptal edildi.
- Hakem Halil Umut Meler'in kararıyla gol geçerlilik kazanmadı.
Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan kritik finalin ilk yarısında Galatasaray'ın bir golü iptal edildi.
POZİSYON NASIL GELİŞTİ?
Karşılaşmanın 36. dakikasında Matteo Guendouzi'nin kaleci Ederson'a pası kısa kaldı ve Yunus Akgün araya girmek istedi.
Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Yunus'tan sekti ve onun önünde kaldı. Yunus, topu ağlara gönderdi.
Hakem Halil Umut Meler, topun Yunus'un eline çarptığını işaret etti ve golü iptal etti.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)