Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 42 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 23 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya da Gaziantep FK galibiyetiyle başlayıp, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi.

BUGÜNE KADAR 13 KEZ RAKİP OLDULAR

Bu mücadelelerde Galatasaray 30 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 12. haftada deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 yenilmesinin ardından mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, ligde daha sonra oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki maçlarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra ligde oynadığı 37 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde en son Kasımpaşa ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.

Ocak ayında yoğun fikstürü bulunan Galatasaray, şu ana kadar 3 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti.

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Aslan ayrıca bu ay Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, istatistiklerde de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 17 müsabakada rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım olarak bulunuyor.

GALATASARAY KALESİNDE YALNIZCA 12 GOL GÖRDÜ

Cimbom, kalesinde gördüğü 12 golle, ligin en az gol yiyen ekibi Göztepe'den sonra bu alanda en iyi ikinci takım olurken öte yandan +27 ile de Süper Lig'de en iyi averaja sahip ekip.

Galatasaray'ın, Süper Lig'de attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 9 gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçında önemli futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira sarı-kart cezasından dolayı oynamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da görev alamayacak. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde Kazımcan Karataş, sarı kart sınırında bulunuyor. Kazımcan, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 19. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı olacak.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.