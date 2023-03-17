Galatasaray'ın Konyaspor maçında kırmızı kart beklentisi Galatasaray, Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart bekledi. Mücadelenin 15. dakikasında hakem Zorbay Küçük, Mahir Emreli'ye sarı kart gösterdi.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Fransız Leo Dubois, Mahir Emreli'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Sarı kart gösterdi

Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda Mahir Emreli'ye kırmızı kart bekledi. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük sarı kart gösterdi.

Küçük, bir süre VAR hakemi Serkan Tokat ile konuştuktan sonra kararını değiştirmedi. Bu pozisyonun ardından Galatasaray taraftarı, hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararı eleştirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)