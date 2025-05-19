Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınının gündeminde

Haber Merkezi

Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Özellikle 38 yaşındaki kaleci Fernando Muslera’nın penaltıdan attığı gol, birçok ülkede spor sayfalarının manşetine taşındı.

Jose Mourinholu Fenerbahçe'nin elinin boş kaldığı da manşetlere taşınırken, Osimhen'in performansına da ayrı parantez açıldı.

İşte Avrupa basınında Galatasaray'ın şampiyonluk manşetleri...

BILD

"25. şampiyonluk + kaleci golü + iki eski Schalke oyuncusu... Gala’dan mega şampiyonluk partisi!”

Alman basını, Galatasaray'ın başarısını “efsane bir gece” olarak yorumladı.

BILD, özellikle Muslera’nın golüne ve takımın Almanya geçmişi olan oyuncularına vurgu yaptı.

HLN

'Dries Mertens, oğlu Ciro ile Türkiye şampiyonluğunu kutluyor. Kat Kerkhofs, kutlamalara doğru trafik sıkışıklığının içinden yürüyor'

"Dries Mertens, son düdüğün ardından oğlu Ciro ile sahaya çıktı. Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, biraz sonra gelebildi. Bugün iş nedeniyle Belçika'daydı ve şampiyonluk maçına gitmek adına Türkiye'ye uçtu. Yalnız karayolunda trafiğe takılmak istemiyordu. Bu yüzden RAMS Park'a doğru yürüdü. Kutlama yapan arabalar ve insanların arasından geçerek..."

Le Figaro

'Galatasaray, bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu'

"Victor Osimhen'in liderliğinde ligin üçüncü haftasından itibaren liderliği ele geçirdi. Süper Lig'de 25 gol atan Nijeryalı forvet, çapraz bağ kopması nedeniyle kasım ayının başından bu yana sahalardan uzak kalan Arjantinli Mauro Icardi'nin yerini doldurmayı başardı"

Marca

"Moratalı Galatasaray, lig şampiyonluğunu kazandı. Mourinho'lu Fenerbahçe'nin eli boş kaldı"

La Gazzetta dello Sport

'Şampiyonluğu getiren penaltıyı Muslera attı'

"Lazio'nun eski kalecisinin 11 metreden gol atması ilk kez olmuyor. Daha önce de 2011-12 sezonunda Manisaspor'a karşı bu durum gerçekleşmişti"

A BOLA

'Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu ve hatta kalecisi de bir gol attı'

Voetbalzone

“Galatasaray, kaleci Fernando Muslera’nın da golüyle gelen büyük galibiyetin ardından Türkiye şampiyonu oldu.”

Voetbalzone, maçın kırılma anı olarak Muslera’nın penaltı vuruşunu işaret etti.