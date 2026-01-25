Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'yı yakından inceleyelim...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kolombiyalı genç yıldız Yaser Asprilla'yı gelin yakından inceleyelim...

22 yaşındaki oyuncu, yaratıcılığı, dripling yeteneği ve dikine oyun anlayışıyla öne çıkıyor.

Asprilla, doğru rol ve gelişim süreciyle kısa vadede rotasyon oyuncusu, uzun vadede ise elit liglerde fark yaratabilecek ofansif bir silah olma potansiyeli taşıyor.

DAR ALANDA TOP TEKNİĞİ YÜKSEK

Asprilla'nın dar alanlarda üst düzey top kontrolüyle ilk dokunuşu, genellikle oyunu hızlandırmaya yönelik.

Dripling repertuarı geniş olan Asprilla, özellikle bire birlerde ani yön değişimleriyle rakibini eksiltiyor.

Ancak genç oyuncunun topu ayağında fazla tutma eğilimi zaman zaman oyun akışını yavaşlatabiliyor.

Ara pas denemeleri cesur ve yaratıcı, savunma arkası koşularını erken görüyor; üçüncü bölge pas kalitesi dikkat çekici.

RİSKLİ PASLAR ATABİLİYOR

Diğer yandan ise riskli pas yüzdesi yüksek; bu da top kaybı istatistiklerini yukarı çekebiliyor.

Ayrıca Asprilla'nın ceza sahası çevresinden şut tehdidi var. Uzaktan şutlarda teknik iyi ancak istikrar henüz üst seviye değil.

Kolombiyalı oyuncu, hücumda sezgisel oynuyor; önceden planlanmış koşular kadar anlık çözümler üretiyor.

Set oyununda ise bazen sabırsız davranabiliyor.

PATLAYICI HIZ VE ÇEVİKLİĞİYLE ÖN PLANDA

Bir diğer göze çarpan ise patlayıcı hız ve çeviklik güçlü yönleri.

Özgüveni yüksek, sorumluluk almaktan çekinmeyen bir oyuncu olan Asprilla, maç içi performans dalgalanmaları gösterebiliyor.

Henüz "maçları sürekli kazandıran" seviyede değil; ancak doğru rol, net görev tanımı ve fiziksel gelişimle üst düzey Avrupa kulüplerinin radarına girebilecek bir oyuncu.

Son olarak ise

Kısa vadede: Rotasyon + özel hücum rolü

Orta vadede: İlk 11'e yakın, yaratıcı merkez/kanat oyuncusu

Uzun vadede: Elit liglerde fark yaratabilecek ofansif orta saha