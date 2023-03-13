Galatasaray'ın yenilmezlik rekorunun Avrupa'da da benzeri yok Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray ligde 14, tüm kulvarlarda 17 maçtır kaybetmeyerek Avrupa'nın da zirvesine oturdu.

En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan (1 maç fazlasıyla) Galatasaray, bu başarısının sırrını ligde 14 maçtır tüm kulvarlarda ise 17 maçtır yenilmemesine borçlu.

Son olarak Kasımpaşa'yı da sahaya gömen sarı-kırmızılılar, eşi benzeri görülmemiş bir rekora doğru gidiyor.

Beşiktaş'ın rekoru kırıldı

Öyle ki Galatasaray sadece yenilmemekle kalmıyor, beraberlik bile almayarak rakiplerine karşı fire vermiyor.

Cim Bom böylece, Süper Lig tarihinde üst üste en çok kazanan takım unvanını Beşiktaş'ın elinden aldı. Bundan önceki seri 1959- 1960 sezonunda 13 maç kazanan siyah-beyazlılara aitti.

Avrupa'da da eşi benzeri yok

Bu arada Cim Bom, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekorları kırdı. Ligde 14 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-kırmızılılar, bu alanda bu sezon Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa kıtasında Galatasaray gibi maç kazanan bir başka takım bulunmaması da dikkat çekiyor.