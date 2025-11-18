Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Türkiye'ye dönüşünde ayrıntılı muayene yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı kritik karşılaşmanın ilk yarısında sahada kalan Victor Osimhen, devre arasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınmıştı.

Milli takım teknik heyeti, futbolcunun hamstring bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre Osimhen'in sahadan çıkmasının ardından yapılan ilk kontrollerde sakatlığın ciddi olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldı ancak kesin tanı için ileri tetkiklerin gerektiği ifade edildi.

GENİŞ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Galatasaray cephesinden ise oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Kulüp doktorlarının Osimhen'in İstanbul'a dönmesiyle birlikte geniş kapsamlı değerlendirme yapacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, yıldız futbolcunun tedavi süreci hakkında resmi açıklamanın ancak bu kontrollerden sonra yapılacağını aktardı.

ESKİ SAKATLIĞI DA GÜNDEMDE

Victor Osimhen'in milli takım kampı öncesindeki son sakatlığının bileğine aldığı darbe sonucu oluştuğu biliniyordu.

Bu nedenle Galatasaray sağlık kurulu, futbolcunun sakatlığının önceki darbeyle bağlantılı olmadığını, yeni bir durum olduğunu söyledi.

Galatasaraylı taraftarlar ise özellikle ligde ve Avrupa'da kritik karşılaşmaların yaklaşması nedeniyle oyuncunun son durumunu merak ediyor.

Yapılacak kontroller sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süresinin netleşmesi bekleniyor.