Gaziantep FK - Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında 8 Ağustos Şubat Cuma günü saat 21.30'da konuk edeceği Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları, ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 3 bin 627 TL olarak belirlendi.

4 AĞUSTOS'TA SATIŞA SUNULACAK

Biletler, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 itibariyle BiletiniAl üzerinden satışa sunulacak.