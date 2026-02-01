Abone ol: Google News

Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı iki golle geçti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 18:57
  • Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.
  • Thalisson ve Metehan'ın golleri, Gençlerbirliği'ne galibiyeti getirdi.
  • Gençlerbirliği, iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkardı.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Metin Diyadin'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Gençlerbirliği oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü 63. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.

GAZİANTEP FK, 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Başkent ekibi Gençlerbirliği, iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkardı. (4 galibiyet, 1 beraberlik). Gaziantep FK ise ligde son yedi maçında galibiyet alamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA

Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

