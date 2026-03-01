Gençlerbirliği - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Levent Şahin'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Erling Moe yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.
Gençlerbirliği, konuk ettiği Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖRLERİN DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK
Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı.
Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçında 1 puan aldı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor 20 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
Başkent ekibi, hafta arasında ise Türkiye Kupası'nda Aliağa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.