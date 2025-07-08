Göztepe'de Ibrahim Sabra kampa katılamadı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Ürdün'ün Al Wahdet takımından transfer ettiği 19 yaşındaki golcü Ibrahim Sabra, takımın Slovenya kampına katılamadı.

Yeni transfer olan Sabra'nın, schengen vizesinde gecikme yaşandığı bildirildi.

Gecikmeden dolayı İzmir'de kalan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Ürdünlü oyuncunun işlemlerinin hızlandırılması için kulüp yetkilileri seferber oldu.

HAZIRLIK MAÇINA YETİŞECEK

Sabra'nın işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağı, oyuncunun 13 Temmuz'da Rijeka ile oynanacak hazırlık maçına yetişebileceği bildirildi.

JANDERSON İYİLEŞİYOR

Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de apandisit ameliyatı olan Brezilyalı golcü Janderson'un ise hızla iyileştiği ifade edildi.

MAÇ PROGRAMI

Göztepe'nin hazırlık maçlarının programı ise netleşti.

Göz-Göz ilk olarak 10 Temmuz'da Bulgar ekibi CSKA 1948 ile karşılaşacak.

İzmir ekibi 13 Temmuz'da Hırvat takımı Rijeka, 16 Temmuz'da da Ukrayna ekibi Kryvbas ile karşı karşıya gelecek.