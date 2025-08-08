Halil Umut Meler'in kaderini belirleyecek son test sonucu netleşti

Türkiye'nin tek elit hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de yeni sezon için büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

Meler, yeni sezon öncesinde katıldığı fiziksel yeterlilik testini geçememişti.

TESTİ GEÇTİ

Bu durum, tecrübeli hakemin Süper Lig'de görev alıp alamayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Fiziksel yeterlilik testini geçemeyen Meler, telafi koşusuna katıldı.

Aktarılana göre Halil Umut Meler telafi koşusunda başarılı oldu ve testi geçti.

SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETEBİLECEK

Konuyla ilgili olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada "Geçen haftaki testte Halil Umut Meler koşamadı. 36. turda bıraktı. Perşembe günü bir hak daha var, koşacağına inanıyoruz" demişti.

Telafi koşusunda başarıya ulaşan Halil Umut Meler, Süper Lig'de maç yönetmeye devam edebilecek.