Hatayspor ile Sakaryaspor yenişemedi

1. Lig'in 36. haftasında Hatayspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor'u öne geçiren golü 11. dakikada Melih Bostan kaydetti. Hatayspor'a beraberliği getiren golü ise 57. dakikada Hakan Çinemre attı.

İKİ TAKIM DA KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Her iki takım da geçtiğimiz haftalarda matematiksel olarak lige veda etmişti.

Bu sonuçla Hatayspor 11 puanla 19., Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Serikspor ile, Sakaryaspor ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.