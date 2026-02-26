Howard Webb'den TFF Merkez Hakem Kuruluna ziyaret

İngiltere Profesyonel Futbol Hakem Kurulu (PGMOL) Direktörü Howard Webb, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunu (MHK) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen Howard Webb, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Merkez Hakem Kurulu merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Türk hakemliğinin eğitim, gelişim ve performans izleme yapısının temel bileşenleri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) yapılanması ve Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN GÖRÜŞLERİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, İngiltere Premier Lig'de uygulanan hakemlik gelişim modellerini yakından takip ettiklerini belirterek, Howard Webb'i Riva'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

Görüşmede VAR uygulamaları, UEFA standartları ve uluslararası hakemlik gelişimine yönelik güncel yaklaşımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Howard Webb'e, Türk hakemliğinde oluşturulan REPU yapılanmasının çalışma prensipleri, haftalık kritik pozisyon analiz süreçleri ve karar tutarlılığını izlemeye yönelik geliştirilen TİM'in işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

REPU bünyesinde gerçekleştirilen haftalık pozisyon analizlerinin, İngiltere Premier Lig'de uygulanan Key Match Incident (KMI) paneli ile benzer bir metodolojiye sahip olduğu ve her iki yapının da hakem kararlarında tutarlılık, şeffaflık ve gelişim hedeflerine hizmet ettiği ifade edildi.

VAR MERKEZİ ZİYARETİ

Programın devamında Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın da katılımıyla TFF VAR Merkezi ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında VAR operasyon süreçleri, eğitim uygulamaları ve karar destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Hakem eğitim süreçleri, analiz toplantıları ve performans gelişimine yönelik uygulamalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

HACIOSMANOĞLU, WEBB'İ KABUL ETTİ

Programın ilerleyen bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Howard Webb'i kabul etti.

Görüşmede Türk hakemliğinin gelişimi, uluslararası iş birlikleri ve modern hakemlik uygulamalarına yönelik stratejik hedefler ele alındı.

Ziyaretin sonunda başkan Hacıosmanoğlu, Webb'e günün anısına A Milli Takım forması hediye etti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU"

Açıklamada, "PGMOL Direktörü Howard Webb'in Merkez Hakem Kuruluna gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türk hakemliğinin uluslararası standartlarda gelişim vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu." ifadeleri kullanıldı