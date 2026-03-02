Hyeon-gyu Oh'tan İstanbul turu: Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oh, İstanbul turu yaparken Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti.
Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Hyeon-gyu Oh, geldiği günden bu yana adından söz ettiriyor.
Çıktığı ilk 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, özel hayatında da Türkiye'ye alışmış görünüyor.
SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Oh, son olarak İstanbul'u gezdi.
Beşiktaş beresiyle Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Güney Koreli golcü objektiflere böyle yansıdı.
İşte o paylaşım...
