İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'yla ilk antrenmanına çıktı

Kasımpaşa'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiraladığı İrfan Can Kahveci, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 14:47
  • İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu.
  • Kahveci, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı ve Emre Belözoğlu ile yeniden bir araya geldi.
  • Kasımpaşa, transferi "takımla ilk idmanına çıktı" mesajıyla duyurdu.

Fenerbahçe'de son aylarda yüzü gülmeyen isimlerden biri, Cenk Tosun'la birlikte İrfan Can Kahveci'ydi.

Kahveci, sarı-lacivertlilerde alınan karar doğrultusunda Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Yaklaşık 3 aydır forma yüzü göremeyen İrfan Can Kahveci'nin geleceği dün netleşti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

YENİ TAKIMIYLA TOP BAŞI YAPTI 

Kahveci, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla bir kez daha buluşmuş oldu.

Bugün ise İrfan Can, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Konuyla alakalı bir paylaşımda bulunan Kasımpaşa, "Yeni transferimiz İrfan Can Kahveci, takımla ilk idmanına çıktı!" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.

