İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'yla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de son aylarda yüzü gülmeyen isimlerden biri, Cenk Tosun'la birlikte İrfan Can Kahveci'ydi.

Kahveci, sarı-lacivertlilerde alınan karar doğrultusunda Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Yaklaşık 3 aydır forma yüzü göremeyen İrfan Can Kahveci'nin geleceği dün netleşti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

YENİ TAKIMIYLA TOP BAŞI YAPTI

Kahveci, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla bir kez daha buluşmuş oldu.

Bugün ise İrfan Can, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Konuyla alakalı bir paylaşımda bulunan Kasımpaşa, "Yeni transferimiz İrfan Can Kahveci, takımla ilk idmanına çıktı!" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.