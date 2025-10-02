İsrail'in men edilmesini isteyen protestocular Wembley Stadı'na yürüdü

Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen bir grup, Wembley Stadı önünde protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde toplanan grup, "İsrail'i FIFA'dan atın", "Filistin'e adalet", "İsrail'i boykot edin", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu.

"İSRAİL AVRUPA'DA DEĞİL, ORTA DOĞU'DA"

Emma isimli protestocu AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası etkinliklerden, futboldan, Eurovision gibi faaliyetlerden men edilmesi gerektiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

İsrail, Filistinlilere karşı son derece iğrenç, korkunç bir şekilde davranıyor ve çoğumuzun ne kadar tiksindiğini tam olarak anlamıyorlar. İsrail Avrupa’da değil, Orta Doğu’da. Filistinlileri içermeyen bir ulusal futbol takımı gönderme hakları olduğunu da düşünmüyorum. Futbol takımlarına da aşağılayıcı bir şekilde davranıyorlar. Son iki yılda İsrail ve IDF’nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) Gazze’de ve Batı Şeria’da, ayrıca İsrail’in içinde yaşayan Filistinlilere karşı sergilediği davranışlar inanılmaz derecede korkunç.

"ELBETTE, ONLARIN GÖZALTINDAN SERBEST BIRAKILMASINI GÖRMEK İSTERİM"

İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırması ve çok sayıda aktivisti yasadışı şekilde alıkoymasına şaşırmadığını dile getiren Emma, şu ifadeleri kullandı:

O filonun Gazze’nin yakınına bile gitmesine hiçbir şekilde izin verileceğini düşünmemiştim. Gazze’deki Filistinliler kıyıdan birkaç metre uzakta balık bile tutamıyor. Filoda olanların çok cesur olduklarını düşünüyorum, çünkü başlarına gelecekleri bildiklerine inanıyorum. Elbette, onların gözaltından serbest bırakılmasını görmek isterim.

"NEDEN UEFA'DA OYNUYORLAR?"

Dominic isimli Wimbledon taraftarı ise, İsrail'in neden UEFA organizasyonlarında mücadele ettiğini anlamadığını dile getirerek, şunları dedi:

İsrail kulüplerinin UEFA'dan men edilmesini istiyoruz. UEFA, Avrupa kulüpleri içindir. Neden UEFA'da oynuyorlar?

"FUTBOL TARAFTARLARININ SESLERİNİ DİNLEYİN"

UEFA ve FIFA'ya futbol taraftarlarının sesini dinleme çağrısında bulunan Dominic, şu şekilde görüş belirtti:

Arkamda tüm kulüplerin bayraklarını görüyorsunuz. Futbol taraftarları sizden ve FIFA'dan talep ediyor. Futbol taraftarlarının seslerini dinleyin. Güney Afrika'nın kovulduğu şekilde kovulmasını istiyoruz. Bir askıya alma istemiyoruz. Futbol taraftarları olarak anlamlı adımlar atılmasını talep ediyoruz. Futbol taraftarları bu gördüğümüz vahşetlere ve dehşete katlanamıyor. Bu olması gerekiyor, futbol taraftarları gerçek bir eylem görmek istiyor. İşgalci devletin yapısı kırılmalı. Tamamen, eksiksiz yasaklanmalı ve Güney Afrika'nın kovulduğu şekilde kovulmalı.

"YAPTIKLARI ŞEYLER BENİ ÇOK ENDİŞELENDİRİYOR"

Dominic, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: