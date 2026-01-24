Kaan Ayhan: Manchester City karşısında galip gelmeye çalışacağız

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BU HAFTA İYİ BİTER"

Maçı ve galibiyeti değerlendiren Kaan Ayhan "İkinci yarıda bence konsantrasyon seviyesi arttı bizim takımda. Maça gayet iyi, istediğimiz gibi başladık. 1-0'dan sonra baskıyla 2-0'ı bulsak daha kolay olabilirdi ama rakip de ilk yarıda güçlüydü. İkinci yarının başında hem baskı hem konsantrasyonu yüksek tuttuk. Ondan sonra kontrol altına aldık. Mutluyuz. Taraftarımız geldi, onlar için de mutluyuz. İnşallah bu hafta bizim için başladığı gibi biter." dedi.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ

Sakatlığı ve form durumu ile ilgili soruya yanıt veren Kaan Ayhan "Şu anda iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı benim. Takıma katkımı arttırmak istiyorum. Bu kadronun 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince hepimiz katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"İKİ KUPADA DA ŞANSIMIZ YÜKSEK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı için konuşan Kaan Ayhan "Hepimiz biliyoruz önemli bir maç, önemli bir rakip. Bu aşamanın son maçı olması önemini yükseltiyor. Galip gelmeye çalışacağız. Manchester City'nin oyunu belli. Buna göre hazırlanacağız. Grup aşamasını, fikstürü galibiyetle bitirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçmek ve orada da başarılı olmak. Elimizden geldiği gibi mücadele edeceğiz. Şampiyonluk yarışı da var. İki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.