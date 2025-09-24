Abone ol: Google News

Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 18:59
Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham

