Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kayseri Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham