Kayserispor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN 4 PUAN GERİSİNDE BULUNUYOR
Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Makarov, Mendes, Benes, Cardoso, Chalov
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez'in yanı sıra İsmail Yüksek yer almadı
FENERBAHÇE'DE 8 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında.
Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.