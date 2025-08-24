Kayserispor taraftarından Galatasaray'ın kaldığı otele saldırı!

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kayseri Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka öncesinde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.
OTELE SALDIRI
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken kentte ortalık karıştı.
Galatasaray kafilesinin konakladığı otelin önüne gelen onlarca Kayserispor taraftarı, binaya taş ve fişeklerle saldırdı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet durumdan kötü etkilenirken otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.