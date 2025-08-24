Abone ol: Google News

Kayserispor taraftarından Galatasaray'ın kaldığı otele saldırı!

Kayserispor taraftarı, Galatasaray kafilesinin konakladığı otele taş ve fişeklerle saldırıda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 19:21

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka öncesinde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

OTELE SALDIRI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken kentte ortalık karıştı.

Galatasaray kafilesinin konakladığı otelin önüne gelen onlarca Kayserispor taraftarı, binaya taş ve fişeklerle saldırdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet durumdan kötü etkilenirken otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

