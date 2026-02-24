Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ikinci maçında 25 Şubat Salı günü TSİ 23.00'de Juventus'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin ilk maçında 5-2'lik bir skorla İtalyan ekibini mağlup etmeyi başardı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve oyunculardan Lloyd Kelly, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIN YÜREĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftar faktörünün yarınki maçta etkili olacağını vurgulayan Spalletti, "Galatasaray maçı için taraftarın desteği çok önemli. Taraftarın yüreğine ihtiyacımız var. Bu statta taraftarın desteğini hissedince daha güçlü oluyoruz.

Kararlılığı ve inancı yarın bize aktarmalılar. Zor bir dönemdeyiz. Galatasaray maçı da zor olacak. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN GİDİŞTANI ETKİLEYECEK"

Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Luciano Spalletti, "Yarınki maç, büyük ölçüde sezonun gidişatını etkileyecek. Bazı mağlubiyetler, sizin için bir yük olabiliyor. Bu maçtan olumlu bir enerji de alabiliriz. Yarınki maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz.

Önceki maça 'reset' attık. Sıfırdan başlayacağız. Bazen zorluklar sizi aşağı çekmez. Bu maçın zorluklarını göğüsleyerek sahada elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçın sonucuna göre olumlu bir gelecek inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

"KENAN 'OYNAMAK İSTİYORUM' DEDİ"

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın durumuna değinen Spalletti, "Kenan, genç olmasına rağmen bizim için bir lider gibi. Bu liderliğini açık bir şekilde gösteriyor. Antrenmanlarda da liderlik rolünü rahatça ve ilgiyle üstleniyor. Son dönemde de ortaya koyduğu güzel şeyler var. Kenan, kulüpte kalmak istiyor.

Bu zorlu maçta da sahada olmak istiyor. Antrenmanların bir kısmına katıldı. İdmanın bitmesine yakın benim yanıma geldi ve 'Hazırım, oynamak istiyorum.' dedi. Böylece iradesinin gücünü ortaya koydu." diye konuştu.

"11 BİREY YERİNE, BİR TAKIM OLARAK OYNAYACAĞIZ"

Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında bir takım olarak sahada mücadele etmek istediklerini belirtti.

Galatasaray'a karşı takım ruhunu ortaya koymaya çalışacaklarını aktaran Spalletti, şunları kaydetti:

Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığımızdan farklı oynamayacağız. Takımımızın daha derin ve olgun versiyonunu sahaya yansıtacağız. 11 birey yerine, bir takım olarak oynayacağız. Takım olarak sahaya gayret ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi biliyoruz.



Kompakt bir oyun sahaya yansıtmalıyız. Takım ruhunu sahaya yansıtırsak, bu maçı kazanabiliriz. Potansiyelimizi şu ana kadar sahaya yansıtamadık. Yapılan değerlendirmelerin çok ötesinde bir takımız. İstatistiklerden dolayı değerlendirmeler olumsuz olabilir.



Son ana kadar dişe diş geçecek maçlarda istatistikler önemli değil. Önemli olan sahaya yansıtılacak oyun. Kim olduğumuzu hatırlamalıyız. İlk golü atmaya çalışacağız. Bir gol, her şeyi değiştirebilir. Sonrasında devamının gelmesini sağlayacağız.

"ZORLU BİR MÜCADELE BİZİ BEKLİYOR"

Oyunculardan Lloyd Kelly, sahalarında oynamanın kendileri için avantaj olduğunu kaydederek "Taraftarımızın önünde oynadığımızda, inancımız yükseliyor. Daha öz güvenli oynuyoruz. Bütün maçlar için bu durum böyle. Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini bekliyoruz. Ne durumda olduğumuz biliniyor. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zor bir dönem geçirdiklerini aktaran İngiliz savunma oyuncusu, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Son 2-3 maçta bazı olumsuzluklar yaşadık. Juventus, bir aile takımı. Birbirimizi kolluyoruz. Zor durumdayız. Böyle bir zorlukla karşılaştığımızda da kenetleniyoruz." dedi.

OSİMHEN'E AYRI PARANTEZ AÇTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ilk maçta çok iyi oynadığını belirten Kelly, "Victor Osimhen, olağanüstü bir oyuncu. İlk maçta bunu gösterdi. Galatasaray'ın gol fırsatı oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalıştık. Takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Bu karşılaşma, ilk maç gibi olmamalı. Her oyuncu, bu tarz zorlu maçlar öncesi kendini motive etmeye çalışır." ifadelerini kullandı.

Kelly, son maçlarda rakiplerinin kolay gol bulduğunu dile getirerek "Daha dikkatli olmalıyız. Daha organize olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok yetenekli oyuncular var. Çok ufak bir hareketle sizi zor duruma sokuyorlar. Moralimizin bozulmaması için bir önceki maçı unutmalıyız. Bir taraftan da ilk maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.