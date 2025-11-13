Kayserispor’a 3.4 milyon TL ödeme emri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’a, eski futbolcusu Otabek Shukurov’dan dolayı 70 bin euro (3.4 milyon TL) ödeme emri gönderildi.

3.4 MİLYON ÖDENMESİ GEREKİYOR

Shukurov ile yollar ayrılırken mali vecibelerini yerine getirmeyen Kayserispor, yıl sonuna kadar gerekli ödemeyi yapmaz veya uzlaşmaya gitmez ise transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Karagümrük’ten 2023 yılında transfer edilen ve 2024-2025 sezonu ortasında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Fayha’ya transfer olan Shukurov, sadece 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giymişti.