Kayserispor'da Laszlo Benes PFDK'ya sevk edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekibi Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Laszlo Benes'in, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Kayserispor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

'KURAL DIŞI HAREKET'

Öte yandan Kayserispor'un antrenörü Igor Cagalj'in de "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle tedbirsiz bir şekilde PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse'nin de aynı karşılaşmada gerçekleştirdiği "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yollandığı kaydedildi.

Bu sevklerin ilgili kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası müsabakası oynayacak olması nedeniyle yapıldığı, diğer müsabakalara ilişkin sevklerin ayrıca gerçekleştirileceği bildirildi.