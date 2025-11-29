Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşme için masada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A ekibi Juventus ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde maaş artışı istedi.

İtalyan basını, iki tarafın henüz rakamlarda uzlaşamadığını yazdı.

MAAŞI ARTIŞI TALEP EDİYOR

Tuttosport'un haberine göre; görüşmelerin tıkanmasının iki temel sebebi var.

İlk olarak Kenan, takım içinde en yüksek maaşı alan oyuncular seviyesinde bir kontrat talep ediyor.

Dusan Vlahovic'in istisnai durumu nedeniyle genç yıldız, şu anda Juventus'ta Vlahovic'ten sonra en çok kazanan isim olan Jonathan David'in 6 milyon euro düzeyindeki maaşını referans aldı.

Yaz döneminde transfer edilen David'in ise performans olarak beklentilerin altında kaldığı vurgulanıyor.

"İSTİKRARLI BİR TAKIMI TERCİH ETMEK İSTİYOR"

Haberde ikinci sebebe ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Kenan, mali paketin yanı sıra kulübün geleceğine dair de güvence istiyor. Yeni jenerasyonun en parlak yıldızlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle yalnızca Avrupa'da yer alan bir projeyi değil, büyük hedefler için mücadele eden istikrarlı bir takımı tercih etmek istiyor.

UZUN SÜRELİ PROJE

Juventus cephesinin 20 yaşındaki oyuncuya uzun süreli bir proje sunmak istediği belirtiliyor.

Ancak maaş beklentisi ve proje garantisi konularında tarafların nasıl bir noktada buluşacağı merak konusu.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Milli yıldız toplamda 13 gole doğrudan etki ederken, 75 milyon euro piyasa değerine ulaştı.