Kenan Yıldız, üst üste ikinci kez ayın oyuncusu oldu

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, gurur kaynağımız olmaya devam ediyor.

Yıldız, takımı Juventus'ta aralık ayının en iyi oyuncusu (MVP) seçildi.

Taraftar oylarıyla yapılan bu seçimde, ödül bir kez daha Kenan Yıldız'ın oldu.

İKİ AY ÜST ÜSTE JUVENTUS'UN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Aralık ayında takımıyla birlikte 6 maça çıkan Kenan, bu maçların 4'ünde skor katkısı üretti.

Milli oyuncumuz, 2 gol 2 asistle oynarken, sadece kupadaki Udinese ve ligdeki Roma maçında skora etki edemedi.

Öte yandan genç yıldızımız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla kasım ayının da en iyi oyuncusu seçilmişti.

4 MAÇTA SKORA ETKİ ETTİ

İşte Yıldız'ın aralık ayında skor katkısı yaptığı maçlar:

Napoli - 1 gol

Bologna - 1 asist

Pisa - 1 gol

Pafos - 1 asist