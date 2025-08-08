Abone ol: Google News

Kırmızı kart çıktı! Gaziantep FK, Galatasaray karşısında 10 kişi

Gaziantep FK'nın kalecisi Burak Bozan, Galatasaray ile oynanan lig maçının ikinci yarısında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 23:11
Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında kırmızı kart çıktı.

GALATASARAY'DAN İTİRAZ

Karşılaşmanın 63. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topta Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, topa müdahalede bulundu.

Galatasaraylı futbolcular, kaleci Burak'ın ceza sahası dışında elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.

VAR UYARISI SONRASI KIRMIZI ÇIKTI

Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.

Hakem Şansalan, pozisyonu izledikten sonra 64. dakikada kaleci Burak'a kırmızı kart gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

