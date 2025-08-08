Kırmızı kart çıktı! Gaziantep FK, Galatasaray karşısında 10 kişi

Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında kırmızı kart çıktı.
GALATASARAY'DAN İTİRAZ
Karşılaşmanın 63. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topta Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, topa müdahalede bulundu.
Galatasaraylı futbolcular, kaleci Burak'ın ceza sahası dışında elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.
VAR UYARISI SONRASI KIRMIZI ÇIKTI
Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.
Hakem Şansalan, pozisyonu izledikten sonra 64. dakikada kaleci Burak'a kırmızı kart gösterdi.
