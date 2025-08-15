Kırmızı kart sonrası Arda Turan'dan özür açıklaması geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk, penaltı atışları sonucunda Panathinaikos'a 4-3 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Karşılaşmanın 83'üncü dakikasında Arda Turan, oyuncusu Oleh Ocheretko'nun kırmızı kart görmesinin ardından sinirine hakim olamayarak hakem Henryka Reymana'nın üzerine yürüdü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu hareketi sonrası kırmızı kart gören Arda Turan, mücadelenin kalan dakikalarını tribünden takip etti.

Arda Turan, maç sonrası yaptığı açıklamayla kırmızı kart görmesinden dolayı kamuoyundan özür diledi.

"OYUNCUMUN HAKKINI SAVUNMAK ZORUNDAYIM"

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Türk teknik direktör, "Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım." dedi.

"BU TAKIMI ÇOK SEVİYORUM"

Arda Turan, geleceğe umutla bakacaklarını belirterek, "Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile." ifadelerini kullandı.