Konyaspor’dan Çağdaş Atan hamlesi: Prensip anlaşması sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü belli oldu.
Konyaspor, Çağdaş Atan ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.
"SÜRECİN RESMİYETE KAVUŞMASININ ARDINDAN DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAKTIR"
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan’ın Salı günü akşam saatlerinde Konya’da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla."