Leroy Sane, milli maçta taraftarlar tarafından yuhalandı

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almasıyla ilgili çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı.

Sane, dün akşam Almanya Milli Takımı'nın Gana ile oynadığı özel maçta şok bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Gana ile oynanan hazırlık maçında 78. dakikada oyuna girerken taraftarlar tarafından yuhalandı.

OYUNA GİRERKEN TEPKİ GÖRDÜ: CEVABI ASİSTLE VERDİ

78. dakikada oyuna dahil olan Sane, 88. dakikada ise Deniz Undav'ın attığı golün asistini yaptı ve 2-1'lik galibiyette pay sahibi oldu.

Öte yandan oyuna girerken ıslıklanan futbolcu için Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve takım arkadaşı kaleci Alexander Nübel açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR HAREKETİ OLMADAN YUHALANDI"

Nagelsmann şunları söyledi:

"Ben bu konuda bir ara taraftarlara bir şey söylemiştim, o zaman büyük bir tepkiyle karşılaştım. Genel olarak oyuncularımızın yuhalanmasını hoş bulmuyorum.



Göğsünde milli takımın simgesini taşıyan futbolcuları desteklemeliyiz. Eğer günün birinde bu değişirse ve kulüp düzeyindeyse onu da hoş bulmuyorum ama o zaman bir nebze anlayabiliyorum.



Bence herhangi bir hareketi olmadan birini yuhalamak çok doğru değil. Bunu şimdi adil bulmuyorum ama her zaman herkesi tatmin edemezsin. Bence Leroy bugün İsviçre'ye karşı oynadığından çok daha iyi oynadı ve golü de iyi bir koşuyla hazırladı."

"SAÇMALIK, NE ANLAMI VAR BİLMİYORUM"

Sane'ye destek veren Alexander Nübel ise, "Kesinlikle saçmalık. Ne anlamı var bilmiyorum. ABD'ye birlikte gitmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyoruz, ayrışmak değil. Bu heyecan, şimdi yaratmak istediğimiz bu coşku yalnızca birlikte mümkün. Bu yüzden ben bunu anlayamıyorum." şeklinde konuştu.