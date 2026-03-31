Aykut Kocaman geleceğiyle ilgili aldığı kararı açıkladı

Fenerbahçe'de uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alan ve kulübün simge isimlerinden Aykut Kocaman, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kocaman, konuk olduğu canlı yayında geleceğine dair aldığı kararı açıkladı.

Deneyimli teknik adam, ayrıca Fenerbahçe ve Milli Takım'dan başka takım çalıştırmayacağını söyledi.

"FENERBAHÇE VEYA MİLLİ TAKIMDA ÇALIŞACAĞIM"

Kocaman, aldığı karara uygun şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Aykut Kocaman'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim.